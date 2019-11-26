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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مصر يفوز على وادي دجلة في الوقت القاتل بالدوري المصري والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
خطف نادي مصر فوزا قاتلا علي حساب نظيره نادي وادي دجلة بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين وأضاعت العديد من الفرص حتي نجح مهاجم نادي مصر مصطفى سلطان من خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة 91 من عمر المباراة.
يذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز تم استكمالها بعد تحقيق منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة بطولة كأس الأمم الأفريقية، تحت 23 سنة والتي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، لأول مرة في تاريخه بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نظيره فريق كوت ديفوار، في المباراة النهائية، والتي جمعت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة.
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