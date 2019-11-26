حيلة خبيثة يقوم بها بوجبا للإنتقال إلى ريال مدريد في يناير

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

بوجبا

أشارت بعض التقارير إلى أن الفرنسي بول بوجبا كان يدعي الإصابة من أجل إجباره على الذهاب من مانشستر يونايتد في يناير.

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لم يلعب الفرنسي مع يونايتد منذ أواخر سبتمبر بسبب إصابة في القدم تعرض لها ضد ساوثهامبتون.

ومع ذلك ، فقد أشارت التقارير إلى أن بول بوجبا في الواقع لم يصب على الإطلاق بل يرفض اللعب مع يونايتد كجزء من محاولة لفرض الانتقال إلى ريال مدريد عبر نافذة يناير.

رداً على ذلك ، أخذ بوجبا إلى الانستجرام لإظهار صور كاحله التي مازالت في حالة داعمة إلى جانب إظهار نظرة غير مبهرة على وجهه ، والتي يمكن أن تكون ردًا على الشائعات التي تم تعميمها مؤخرًا.

أكد أولي جونار سولسكاير مؤخرًا أن بوجبا يجب أن يعود في غضون أسابيع قليلة ، حيث يُنظر إلى دربي مانشستر في 7 ديسمبر على أنه أقرب تاريخ محتمل للوقت الذي يمكنه فيه العودة.