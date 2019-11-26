أزمة كبيرة تواجه ريال مدريد تفسد السعي وراء صفقة القرن 

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

لاعبي ريال مدريد

أفادت تقارير أن ريال مدريد قد أعرب عن مخاوفه من احتمال انتقال باريس سان جيرمان من خطته الصيفية مع كيليان مبابي لتأمين صفقة جديدة طويلة الأجل مع المهاجم.



أفادت الأنباء أن اللاعب الفرنسي مستعد لمغادرة ملعب حديقة الأمراء في نهاية هذا الموسم في حال عانى النادي من جديد في دوري الأبطال.

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كان زين الدين زيدان ، مدرب لوس بلانكوس ، معجبًا بمبابي لبعض الوقت ، مشيرًا في وقت سابق إلى أن المصطلح "الانتقال" إلى "برنابيو" سيكون "حلمًا" للاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

وفقًا لـ Evening Standard ، هناك مخاوف في مدريد من احتمال موافقة مبابي على شروط جديدة مع أبطال الدوري الفرنسي بدلاً من ذلك.

زعمت التقارير أن باريس سان جيرمان مستعد لتسليم مبابي صفقة من شأنها أن تجعله أفضل لاعب في العالم لكرة القدم.

نشأ مبابي، وهو الآن في موسمه الثالث في باريس سان جيرمان ، معربًا عن كريستيانو رونالدو ومدريد ، ويقال إنه ينظر إلى الانضمام إلى فريق الدوري الأسباني كهدف طويل الأجل.