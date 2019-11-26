بث مباشر خليجي 24 .. مشاهدة مباراة قطر والعراق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26-11-2019

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الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
مشاهدة مباراة قطر والعراق مساء اليوم الثلاثاء
مشاهدة مباراة قطر والعراق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26-11-2019، مجانا في البث المكتوب لحظة بلحظة عبر موقع ميركاتو داي.
تلعب المباراة في افتتاح كأس الخليج العربي النسخة 24، في العاصمة القطرية “الدوحة” ضمن المجوعة A، التي ستستكمل مباراة الإمارات واليمن بعد انتهاء لقاء قطر والعراق.
العراق ودعت كأس أمم آسيا 2019 من الدور ثمن النهائي على يد منتخب قطر الذي توج فيما بعد بلقب البطولة، ويسعى الفريق الملقب بأسود الرافدين لرد الاعتبار في مباراة اليوم.
لكن المهمة لن تكون بالسهلة على ملعب ستاد خليفة الدولي الذي سيمتليء عن آخره بجمهور العنابي الطامح في التتويج بهذا اللقب لتأكيد جاهزيته الكبيرة لبطولة كأس القارات.
واكتسبت قطر خبرات كبيرة على الصعيد الدولي بعد مشاركتها في دور مجموعات كوبا أميركا 2019، ومواجهة منتخبات لها باع طويل في كؤوس العالم مثل الأرجنتين وباراجواي.
البث المباشر البث المباشر من قناة بي إن سبورتس “الحساب الرسمي على يوتيوب”
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