البطولة العربية| الإسماعيلي يكرر فوزه على الجزيرة الإماراتي بثنائية ويصعد إلى ربع النهائي

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الإسماعيلي

تغلب نادي الإسماعيلي المصري مجددا على الجزيرة الإماراتي وسط جماهيره، بعدما تفوق بهدفين نظيفين في إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية) وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب .



ملخص مباراة الإسماعيلي ضد الجزيرة

بدأت المباراة بسيطرة مصرية على منطقة وسط الملعب، حيث نجح النادي الإسماعيلي في الحصول على ركلة جزاء مبكرة بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المواجهة، بعدما تعرض عبد الرحمن مجدي للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

دونجا يهدر فرصة الهدف الأول

Advertisements

تصدى لكرة الجزاء لاعب وسط الإسماعيلي محمود دونجا في الدقيقة السادسة لكن الحارس الإماراتي نجح في التصدي للكرة بنجاح وإبعادها إلى ركنية لتضيع فرصة هدف أول محقق للفريق المصري.

العراقي همام يفتتح التسجيل للدراويش

ونجح همام طارق في ترجمة أفضلية الدراويش حيث سجل هدف الإسماعيلي الأول في الدقيقة 87 بعدما تلاعب عبد الرحمن مجدي بالحارس، قبل أن تتهادى الكرة أمام اللاعب العراقي الذي سددها في الشباك الخالية.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ثاني الأهداف الصفراء عن طريق حازم مرسي الذي تلقى تمريرة بينية من عبد الرحمن مجدي، قبل أن يطلق تصويبة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى.

مباراة الذهاب

وكان الدراويش قد تفوقوا على الجزيرة في مصر خلال مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، قبل أن يتوجه إلى الإمارات لتحقيق الفوز، لتصبح النتيجة الإجمالية 4-0.

وبهذه النتيجة يكون الإسماعيلي قد تأهل إلى دور الثمانية من البطولة العربية، ليلحق بالاتحاد السكندري الذي كان قد تفوق ذهابًا وإيابًا على المحرق البحريني.