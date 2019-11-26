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شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير : ميسي الفائز بالكرة الذهبية لعام ٢٠١٩ والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
ميسي
ذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الكتالونية أن وفدا من فرانس فوتبول والذي يمنحون جائزة الكرة الذهبية قد تواجدو في برشلونة من أجل مقابلة الأرجنتيني ليونيل ميسي وتهنئته للفوز بالجائزة .
واضاف صحفي من صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن باسكال فيري وتيري مارشان، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة المجلة الفرنسية، قد وصلا برشلونة، لإبلاغ ميسي بفوزه بالجائزة.
ويقام الحفل يوم الاثنين المقبل في العاصمة الفرنسية باريس للجائزة والتي مرشح لها بقوة ليونيل ميسي وكرستيانو ورونالدو وفيرجيل فان دايك .
الجدير بالذكر ان ميسي قد فاز بالجائزة خمس مرات في تاريخه معادلا رقم النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو واذا فاز ميسي سيكون الاكثر تتويجا بالجائزة في تاريخ كرة القدم .
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