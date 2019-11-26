مدربو البرازيل الاكثر تتويجا ببطولات خليجي مع منتخاباتهم العربية

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

خليجي 24

تدور علي هامش بطولة خليجي 24 لكرة القدم المقامة حاليا بدولة قطر ، منافسات اخري بعيدا عن الكاميرات وهي مايطلق عليه معارك المدربين والتي كان لابناء البرازيل فيها السطوة و الصوت الاعلي والكلمة المسموعة .

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حيث نجح علي مدار ال23 نسخة الماضية من خليجي ، 4 مدربين من الجنسية البرازيلية في اقتناص اللقب العربي الغالي ، منهم 3 مديرين مع منتخب الكويت الشقيق وهم زاجالو الفائز باللقب مع الكويت في خليجي 4 ومواطنه شيرول الفائز بالكأس في خليجي 6 والمقام بالامارات ، ولويس سكولاري في خليجي 10 بالكويت واخيرا البرازيلي سيباستياو لابولا الذي قاد قطر للفوز بلقب خليجي 11.

ويأتي ابناء صربيا في المرتبة الثانية بعد البرازيل في حصد ثلاث القاب كمدربين مع المنتخبات العربية خلال بطولة خليجي وهم الصربيان بروشيتش وليوبيسيا الفائزان بخليجي 2 مع منتخب الكويت عام 1972 بالسعودية وخليجي 3 عام 1974 ويكمل الصربي توفيجدزتش الثلاثية مع منتخب عمان في خليجي 20 المقام باليمن

تجدر الاشارة بالذكر ان هناك 12 مدرب من سبع دول اجنبية احرزوا 16 كأس خليجي مع فرقهم العربية ، تغلب فيهم اصحاب الجنسية البرازيلية هذا وتقام البطولة الحالية من خليجي 24 في قطر ، مقسمة علي مجموعتين ، تأتي الاولي لتضم منتخبات قطر والامارات واليمن والعراق ، بينما تضم المجموعة الثانية السعودية وعمان والكويت والبحرين .