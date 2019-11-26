الامارات | رابط التصويت لمحمد صلاح وحكيم زياش في فريق الاتحاد الأوروبي 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التصويت لمحمد صلاح وحكيم زياش في فريق الاتحاد الأوروبي 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي في تحدي جديد مع 50 لاعباً في أوروبا من أجل إختيار فريق العام وذلك من خلال تصويت الجمهور على موقع الإتحاد الأوروبي ويتواجد النجم المصري محمد صلاح، مع نجوم كرة القجم الأوروبية يتقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعدد كبير من النجوم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن قائمة الخمسين لاعباً لإختيار فريق العام والتصويت وإعلان نتيجيته يوم 9 يناير المقبل، وضمت القائمة لاعبين عربيين وهما محمد صلاح والمغربي حكيم زياش، وسيطر طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على تشكيلة اللاعبين حيث يتواجد 10 لاعبين من فريق ليفربول في ترشيحات العام ويأتي بعده أياكس بثمان لاعبين ومانشستر سيتي 7 و برشلونة 5 و بايرن وتشيلسي 4 وتوتنهام 3.

واللاعبون الـ50 حسب مراكزهم هم.. حراسة المرمى : تير شتيجن – أندري أونانا – يان أوبلاك – إيديرسون – أليسون بيكر. خط الدفاع : يان فيرتونجين – فان دايك – تاليافيكو – روبيرتسون – راموس – بيكيه – لابورت – كوليبالي – كيميتش – خوسيه خيمينيز – دي ليخت – دالي بليند – أزبليكويتا – ألكساندر آرنولد – جوردي ألبا. خط الوسط : حكيم زياش – فينالدو – فان دي بيك – بيرناردو سيلفا – دافيد سيلفا – فابيان رويز – نجولو كانتي – جورجينو – هندرسون – برونو فيرنانديز – فابينيو – دي ماريا – دي يونج – دي بروين – تياجو ألكانتارا. خط الهجوم : دوسان تاديتش – ستيرلنج – هيونج مِن سون – محمد صلاح – كريستيانو رونالدو – ليونيل ميسي – كيليان مبابي – ساديو ماني – ليفاندوفسكي – أجويرو – هاري كين – هازارد – سيرجي جنابري – فيرمينو – أوباميانج.

وللتصويت للنجمين العربيين الضغط على الرابط التالي:-

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