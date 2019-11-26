الامارات | الجزيرة يودع البطولة العربية من دور الـ16

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يودع البطولة العربية من دور الـ16 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع فريق الجزيرة مسابقة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم بعد أن عجز عن تحقيق «الريمونتادا»، وخسر بهدفين نظيفين في مواجهة ضيفه فريق الإسماعيلي المصري ضمن إياب ثمن النهائي للمسابقة، التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ليكون الجزيرة آخر الأندية الإماراتية التي تودع البطولة العربية بعد أن سبقه فريق الوصل.

وكان الجزيرة الذي خسر ذهاباً في مدينة الإسماعيلي بالنتيجة نفسها (2-0)، في حاجة للفوز بثلاثة نظيفة في مباراة الإياب حتى يتمكن من اللحاق بركب المتأهلين إلى ربع النهائي، لكن لاعبوه فشلوا في استغلال الفرص التي حصلوا عليها على مدار شوطي اللقاء، بينما استقبلت شباكهم هدفين في وقت متأخر من اللقاء وتحديداً في الدقيقة 87 بواسطة العراقي همام طارق، وفي الدقيقة 4+90 عبر حازم مرسي. Advertisements Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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