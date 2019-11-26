نادي مصر يحقق فوز تاريخي في الدوري الممتاز على حساب «دجلة» بهدف في الوقت القاتل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق، اف سى مصر، على ضيفه وادي دجلة، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية في الجولة السادسة بالدوري الممتاز لكرة القدم.
أحرز الهدف اللاعب مصطفى سلطان في الدقيقة 91.
ويعد هذا الفوز هو الأول في تاريخ فريق اف سي مصر في الدوري الممتاز منذ صعوده اليه هذا الموسم.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد (اف سى مصر) إلى 6 نقاط في المركز ال11 مؤقتا بجدول ترتيب الدوري.، فيما تجمد رصيد (وادي دجلة) عند 3 نقاط في المركز ال18 والأخير.
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