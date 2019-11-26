شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتأهل إلى دور الـ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي 2-0 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل الإسماعيلي المصري إلى دور الـ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية»، عقب الفوز على مضيفه الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة في مباراة العودة بدور ال16 التي أقيمت اليوم الثلاثاء على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالإمارات.

أحرز الهدفان اللاعب العراقى همام طارق في الدقيقة 87 وحازم مرسى في الدقيقة 93.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الإسماعيلى بثنائية نظيفة حملا توقيع اللاعب بينسون شيلونجو في الدقيقتين 39 و63...ليصبح بذلك مجموع المباراتين «الذهاب والعودة» 4-صفر لصالح الإسماعيلى.