اخبار الرياضه

بعثة الأهلي تصل مقر إقامتها في تونس

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل مقر إقامتها في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مقر إقامتها في العاصمة التونسية استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.

وحرص اللاعبون على تناول وجبة الغذاء قبل التوجه إلى غرفهم للحصول على قسط من الراحة قبل خوض المران الأول.

ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الأهلي تصل مقر إقامتها في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا