شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل مقر إقامتها في تونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مقر إقامتها في العاصمة التونسية استعدادا لمواجهة النجم الساحلي.
وحرص اللاعبون على تناول وجبة الغذاء قبل التوجه إلى غرفهم للحصول على قسط من الراحة قبل خوض المران الأول.
ويلتقي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي مساء الجمعة المقبل على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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