شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تكشف حقيقة فيتشو والتزامات ابنته في المدرسة الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) meiss20

أكد مصدر مسؤول في الإدارة الاتحادية لـ«الخليج 365» أن اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشو حضر لمكتب نائب رئيس نادي الاتحاد أحمد كعكي قبل أيام وطلب منه تحديد موقف الإدارة النهائي، وكشف مصير مستقبله الاحترافي مع الفريق الكروي الأول، ولم يشتكِ من التزامات مالية لابنته في مدرستها الخاصة، وأوضح كعكي للاعب أن إدارة النادي لن تدخل في حسم مصير أي لاعب وأن بقاء اللاعبين من عدمه مع الفريق الأول قرار يتحمله مدرب الفريق الهولندي تين كات بالدرجة الأول كونه المسؤول الأول عن الجوانب الفنية.

وأضاف المصدر، أن فيتشو خرج من مكتب نائب رئيس النادي أحمد كعكي برضى تام خصوصاً أن المدرب الهولندي على علاقة قوية بجميع اللاعبين ومن بينهم فيتشو والذي سبق له اللعب في الدوري الإماراتي إبان إشراف كات على فريق الوحدة الإماراتي وعلى دراية تامة بإمكانات اللاعب.

وختم المصدر حديثه لـ«الخليج 365» بقوله «تفاجأنا بخطاب من وكيل اللاعب يطلب فيه فسخ العقد وتسليمه جميع مستحقاته المالية، قبل أن يخرج اللاعب ليغرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» مدعياً أن لابنته حقوقا والتزامات مالية لم تسدد، وهو ادعاء باطل خصوصاً أن الإدارة التزمت بتسديد جميع الالتزامات المالية لابنته في إحدى المدارس الخاصة.

من جهتها علمت "الخليج 365" أن الإدارة الاتحادية أودعت أمس في حسابات جميع لاعبي الفريق الكروي الأول راتب شهرين تمثل رواتب متأخرة.