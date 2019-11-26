شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر لـ "الخليج 365": راتبين في حسابات لاعبي الاتحاد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)
أكدت مصادر مطلعة لـ "الخليج 365" أن الإدارة الاتحادية بصدد تسليم لاعبي الفريق الكروي الأول راتبين من الرواتب المتأخرة على النادي في غضون الدقائق القادمة.
وأوضحت المصادر أن إدارة النادي تفاجأت بخطاب من وكيل اللاعب الأرجنتيني ايماليانو فيتشو يطلب فيه فسخ عقده مع النادي على الرغم من تسديد جميع التزامات ابنته في المدرسة الخاصة قبل 3 أسابيع الأمر الذي يبطل ما صرح به فيتشو مؤخراً عبر حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي.
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