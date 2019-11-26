شكرا لقرائتكم خبر عن شريحة معدنية لتثبيت كسر «العويس».. والعودة خلال 8 أسابيع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
كشف النادي الأهلي عن إجراء لاعب الفريق لاعب الفريق الكروي الأول الكابتن محمد العويس عملية جراحية ( الأحد) المقبل، لتثبيت الكسر في عظمة الوجه بواسطة شريحة معدنية، على يد الجراح السعودي الدكتور عبدالله الفيضي، استشاري جراحة الوجه والفكين.
وأوضح النادي في تغريده عبر حسابه في تويتر أن اللاعب سيعاود نشاطه الرياضي خلال (8) أسابيع.
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