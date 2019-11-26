«أرض التاريخ» تحتفي بالأبطال

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 عاش الهلاليون يوم أمس (الإثنين) يوماً استثنائياً من خلال الاحتفالية الخاصة بأبطال دوري كأس آسيا الذي حصده الفريق الكروي بكل جدارة واستحقاق من أمام فريق أوراوا الياباني، بعد الفوز ذهاباً 1/‏0، وإياباً 2/‏0، وتأهل للمشاركة بطولة أندية العالم القادمة، إذ تم الاحتفاء بممثل الوطن الفريق الهلالي في مقر فعاليات موسم الدرعية، بحضور رئيس هيئة

عاش الهلاليون يوم أمس (الإثنين) يوماً استثنائياً من خلال الاحتفالية الخاصة بأبطال دوري كأس آسيا الذي حصده الفريق الكروي بكل جدارة واستحقاق من أمام فريق أوراوا الياباني، بعد الفوز ذهاباً 1/‏0، وإياباً 2/‏0، وتأهل للمشاركة بطولة أندية العالم القادمة، إذ تم الاحتفاء بممثل الوطن الفريق الهلالي في مقر فعاليات موسم الدرعية، بحضور رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعضو الشرف الداعم الأمير الوليد بن طلال، ورؤساء نادي الهلال السابقين الأمير عبدالله بن مساعد، والأميرعبدالرحمن بن مساعد، والأمير نواف بن سعد، ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة والإعلام الدكتور رجاء الله السلمي. وجاءت الاحتفالية وسط أجواء عالمية وأهازيج من قبل الجماهير الهلالية التي تواجدت بكثافة في الدرعية، وكانت بعثة الزعيم حطت رحالها في مطار الملك خالد الدولي في الرياض الساعة 6:30 مساء، وتوجهت مباشرة لمقر فعاليات موسم الدرعية.

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