«ثقافة وفنون جدة» تكرم لولوة

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جدة - خالد شويل - أحمد الصائغ (جدة)تسلمت الأميرة لولوة الفيصل، درعاً تكريمية من جمعية الثقافة والفنون بجدة ممثلة بمديرها محمد آل صبيح، وذلك في ملتقى المبدعات الذي أقيم ضمن برامج الجمعية.
وتخلل الزيارة جولة الأميرة لولوة على معرض الفنون التشكيلية.
وتحدثت لولوة عن نشأتها مع والدها الملك فيصل «رحمه الله»، ساردة قصصها مع القراءة ووالدتها الملكة عفت «رحمها الله». كما تطرقت إلى مشاركاتها المحلية والدولية ودورها واهتمامها في التمريض ومؤسسة الملك فيصل الخيرية.
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