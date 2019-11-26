شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قسم المراقبة بالطائف إلى رتبة رائد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) قلَّد مساعد مدير شرطة الطائف اللواء موسى البلوي، مدير قسم المراقبة التلفزيونية بإدارة الاتصالات وتقنية المعلومات الرائد فيصل سعيد الزهراني رتبته الجديدة. من جهته عبَّر الزهراني عن شكره وتقديره على هذه الترقية التي ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد.

قلَّد مساعد مدير شرطة الطائف اللواء موسى البلوي، مدير قسم المراقبة التلفزيونية بإدارة الاتصالات وتقنية المعلومات الرائد فيصل سعيد الزهراني رتبته الجديدة. من جهته عبَّر الزهراني عن شكره وتقديره على هذه الترقية التي ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد.

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