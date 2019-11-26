شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية الجزائرية تحتفل بيومها الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

احتفلت القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالذكرى الخامسة والستين ليومها الوطني، بحضور مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بكر بالخيور والسفراء والقناصل العامين والسلك الدبلوماسي والقنصلي في جدة، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمثقفين والإعلاميين وأعضاء الجالية الجزائرية المقيمين في المملكة.

ونوَّه القنصل العام المكلف لجمهورية الجزائر في جدة السفير حناشي زموري، بالعلاقات المتميزة والمتينة القائمة بين الجزائر والمملكة، مؤكداً أنها مبنية على الصداقة والمحبة والأخوة والتقدير المتبادل بين القيادتين، وكما هو ملموس تطور تلك العلاقات في شتى المجالات.