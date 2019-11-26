شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر السلة يسحق قطر.. ويواجه البحرين في آخر مهمة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - المنسق الإعلامي (الكويت)فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره القطري 73-57 في اللقاء الذي أقيم أمس ضمن البطولة الخليجية 16 لكرة السلة والتي تستضيفها الكويت.
وفرض الأخضر سيطرته على المباراة وقدم مستوى فنياً كبيراً، خاصة في الدفاع والاستحواذ على معظم الكرات تحت السلة.
ويلعب المنتخب السعودي (الأربعاء) مع نظيره البحريني عند الساعة 5 مساءً في آخر مبارياته في الدور التمهيدي، والتي على ضوئها سيتحدد ترتيب المنتخب في البطولة والمنتخب الذي سيلعب معه في الدور نصف نهائي.
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