شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف العالمية تسلط الضوء على «زعيم آسيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

سلطت أبرز الصحف والوكالات الإعلامية العالمية الضوء على الإنجاز الذي حققه فريق الهلال بحصوله على لقب دوري أبطال آسيا وتأهله إلى مونديال كأس العالم للأندية 2019.

وقد أفردت أشهر الصحف العالمية الرياضية المعروفة بصحيفة (marca ) مساحة تغنت فيها بالزعيم العالمي الهلالي، وتأهله لمونديال الأندية الذي يقام في قطر شهر ديسمبر القادم، واكتمال عدد الفرق المتأهلة.

يذكر أن فريق الهلال يحظى بشعبية كبيرة خارج المملكة خصوصاً أنه يعتبر أكثر الأندية السعودية حصولاً على الألقاب المحلية والخارجية، وقد سبق أن مثله العديد من نجوم العالم من مختلف الجنسيات العالمية سواء كلاعب أو كمدرب.