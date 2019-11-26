الهلال يكسب «الأحمر» والنصر يخسر

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 بالرغم من مساندة بعض الجماهير النصراوية والإعلاميين المهتمين بالشأن النصراوي، لفريق أوراوا الياباني بشكل معلن عبر حساباتهم الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كون الهلال المنافس الأول في العاصمة (الرياض)، وأمنيتهم الكبيرة في مواصلة «العقدة الآسيوية» واللون الأحمر الذي لازم فريق الهلال خلال النهائيات بدءاً من فريق سيدني الأسترالي ومروراً بفريق أوراوا الياباني، إلا أنهم عاشوا يوماً كئيباً عليهم، بسبب فوز «الزعيم العالمي» وتتويجه باللقب الآسيوي للمرة السابعة في تاريخه، والأولى بالنسخة الجديدة، والتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم القادمة، إضافة إلى الخسارة التي تلقاها الفريق النصراوي «محلياً» من أمام فريق الوحدة بهدف دون مقابل ضمن دوري كأس الأمير

بالرغم من مساندة بعض الجماهير النصراوية والإعلاميين المهتمين بالشأن النصراوي، لفريق أوراوا الياباني بشكل معلن عبر حساباتهم الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كون الهلال المنافس الأول في العاصمة (الرياض)، وأمنيتهم الكبيرة في مواصلة «العقدة الآسيوية» واللون الأحمر الذي لازم فريق الهلال خلال النهائيات بدءاً من فريق سيدني الأسترالي ومروراً بفريق أوراوا الياباني، إلا أنهم عاشوا يوماً كئيباً عليهم، بسبب فوز «الزعيم العالمي» وتتويجه باللقب الآسيوي للمرة السابعة في تاريخه، والأولى بالنسخة الجديدة، والتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم القادمة، إضافة إلى الخسارة التي تلقاها الفريق النصراوي «محلياً» من أمام فريق الوحدة بهدف دون مقابل ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورغم كثرة التعليقات الساخرة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجماهير الهلالية وأبرزها أن الجماهير النصراوية طيلة الأسبوع تدعم وتتمنى التوفيق للفريق الأحمر، إلا أن فريق الوحدة الذي يحمل اللون نفسه نجح في هزيمتهم بالدوري.

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