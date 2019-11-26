شكرا لقرائتكم خبر عن الثعبان والنملة.. «غربلا» دفاع أوراوا الياباني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

«نهدّلو حيلو» يبدو أن تلك الجملة كانت شعار النجمين الإيطالي سبستيان جيوفينكو والدولي البيروفي أندريه كاريلو، اللذين نجحا في «غربلة» دفاع فريق أوراوا الياباني وتحديداً في الشوط الثاني من عمر إياب نهائي دوري أبطال آسيا للأندية، إذ ساهم النجمان «الثعبان والنملة» في الهدفين اللذين أحرزهما كل من سالم الدوسري والفرنسي غوميز.

ورغم السرعة المعروفة لدى اللاعبين اليابانيين إلا أنهم لم يستطيعوا إيقاف الصحوة الكبيرة والتألق اللافت الذي قدمه جيوفينكو وكاريلو في الحصة الثانية من المواجهة النهائية، ما أدى إلى فوز النجم الإيطالي بجائزة أفضل لاعب في المباراة، رغم تقاسمه النجومية مع زميله كاريلو حسب وجهة نظر كثير من النقاد الرياضيين والجماهير الهلالية على وجه التحديد والرياضية بشكل عام.