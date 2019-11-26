شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتحدى قطر .. والإمارات تخشى مفاجآت اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تنطلق مساء اليوم (الثلاثاء) منافسات كأس الخليج العربي في نسختها 24 في دولة قطر، إذ يقام لقاءان يجمع الأول في الافتتاح صاحب الأرض والجمهور منتخب قطر بنظيره منتخب العراق عند الساعة 7:30 على استاد خليفة الدولي، وفي اللقاء الآخر يواجه منتخب الإمارات نظيره منتخب اليمن عند الساعة 9:30 على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ويأتي هذان اللقاءان ضمن لقاءات المجموعة الأولى.

على ذكرى لقائهما المثير في كأس آسيا الماضية يتواجه المنتخبان القطري والعراقي مجدداً في لقاء لن يقل قوة وإثارة عن ذلك اللقاء الذي انتصر فيه قطر بهدف المجنس العراقي بسام الراوي، وخرج العراق من كأس آسيا، ويضم المنتخبان عناصر خبرة وشابة، وإن كانت الكفة تميل للمنتخب القطري بوجود المعز علي وحسن الهيدوس وأكرم عفيف وبوعلام وبوضياف ومن خلفهم الحارس سعد الشيب، إلا أن المنتخب العراقي يسير بخطوات ثابتة في الفترات الأخيرة، إذ يتصدر مجموعته الآسيوية دون خسارة بعد فوزه القوي على إيران وتعادله السلبي مع البحرين، وإن كان سيعاني من بعض الغيابات.

وفي اللقاء الآخر، يلتقي منتخب الإمارات نظيره المنتخب اليمني في لقاء مثير وقوي، لا سيما بعد الصحوة اليمنية في الفترات الأخيرة. ويسعى من خلالها لتحقيق الفوز الأول له في دورات الخليج، فيما يدخل وصيف حامل اللقب منتخب الإمارات هذا اللقاء لتكرار الوصول للنهائي والظفر باللقب رغم غياب أبرز لاعبيه عمر عبدالرحمن عن تشكيلة المنتخب.