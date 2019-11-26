شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يؤجل تشكيلة الأخضر لمواجهة الكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

في الوقت الذي وصل المنتخب السعودي لكرة القدم، صباح أمس (الإثنين) إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24»، يلتحق اليوم لاعبو الهلال ببعثة المنتخب بعد عودتهم مع فريقهم من اليابان أمس عقب تحقيق دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني.

واستبعد المدرب رينارد قبل مغادرة البعثة مدافع النصر عبدالله مادو من قائمة الأخضر، بعد اطلاع الجهاز الطبي بالمنتخب على التقرير المرسل من طبيب نادي النصر بشأن إصابة اللاعب خلال مشاركته مع ناديه أمام الوحدة، إذ تم إجراء فحص طبي له أثبت عدم جاهزيته للمشاركة في كأس الخليج.

Advertisements

وكان الفرنسي رينارد استدعى حارس المرمى محمد اليامي بديلاً عن المصاب محمد العويس، ولاعب الوسط عبدالفتاح عسيري للمشاركة في كأس الخليج العربي 24، بعدأن أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت للحارس محمد العويس عن وجود إصابة في الوجه تعرض لها في مشاركته الأخيرة مع فريقه أمام الفيصلي خرج على إثرها مصابا من المباراة.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره الكويتي في أولى مباريات الفريق السعودي في البطولة، غدا (الأربعاء)، إذ وضعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى في البطولة قطر والإمارات والعراق واليمن.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني المشارك في كأس الخليج 23 لاعبا من 6 أندية بعد إصرار رينارد على المشاركة باللاعبين الأساسيين وهم: فواز القرني، أمين بخاري، محمد اليامي، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، تركي العمار، يحيى الشهري، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز البيشي، نواف العابد، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.