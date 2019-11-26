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المنتخب عينه على الكأس الرابعة خليجياً

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جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

يسعى المنتخب السعودي لتحقيق كأس خليجي 24 للمرة الرابعة في تاريخه من العاصمة القطرية الدوحة، إذ يدخل البطولة بكامل لاعبيه الدوليين الأساسيين بعدما شارك في النسخة الماضية التي استضافتها الكويت قبل عامين بالمنتخب الرديف.

ويأمل أن يثأر الأخضر من خسارته لنهائي كأس الخليج قبل 5 أعوام في العاصمة الرياض أمام قطر، حيث انتهت المباراة بهدفين مقابل هدف.

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وكان آخر لقب حققه الأخضر في الكويت مطلع عام 2004، أي قبل 15 عاما، وسبق ذلك نسخة الرياض عام 2002، فيما كانت أول بطولة حققها بالإمارات العربية المتحدة في النسخة 12 عام 1994.

وشارك الأخضر في 22 نسخة من أصل 24، حقق اللقب في 3 مناسبات، والوصافة في 6 مرات، وخاض خلال مشاركاته 105 مباريات، حقق الفوز في 54 مباراة، وتعادل في 25، وخسر في 26 مباراة، سجل خلالها 157 هدفا، فيما استقبلت شباكه 97 هدفا.

ويعد الأسطورة ماجد عبدالله الأكثر مشاركة في مباريات بطولات الخليج مع الأخضر بـ24 مباراة، والأكثر تسجيلا بـ18 هدفا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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