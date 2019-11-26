شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يهزم الجزيرة الإماراتي بثنائية ويتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق الإسماعيلي إلى دور الثمانية لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية "البطولة العربية"، بعد الفوز بثنائية نظيفة على الجزيرة الإماراتي في المباراة التي تجمعهما في إياب دور الـ16 للبطولة.

كان الإسماعيلي قد فاز في مباراة الذهاب بالإسماعيلية بهدفين نظيفين وكان بحاجة إلى التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف واحد لضمان التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة العربية.

وتعرض محمد مجدي حارس مرمى الدراويش للإصابة نتيجة تدخله في الكرة مع لاعب الجزيرة.

وأهدر محمود عبد العاطي دونجا لاعب الإسماعيلي فرصة التقدم لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من عمر المباراة قبل أن ينقذها عادل أبو بكر حارس مرمى الفريق الإماراتي.

ألغى حكم مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي هدف للخير بداعي التسلل في الدقيقة 28 من سيريرو من عمر المباراة.

وسيطر فريق الجزيرة على أغلب أوقات المباراة وكانوا الكثر استحواذا فيما لجأ لاعبي الدراويش إلى الدفاع من خط المنتصف لتضييق المساحات في وسط ملعبهم أمام لاعبي الفريق الإماراتي، ورغم محاولات فريق الجزيرة إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي

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وكان الإسماعيلي الأكثر خطورة من الجزيرة في الربع ساعة الأولى وشكل أكثر من كرة خطيرة على مرمى الفريق الإماراتي، حيث أضاع فرصتين عن طريق أسامة إبراهيم وأحمد مدبولي.

وتمكن لاعبو الإسماعيلي من إحكام سيطرتهم في الخط الخلفي والتصدي لكل محاولات الجزيرة في اختراق الدفاعات الصفراء، وتطفيش الكرات قبل وصولها إلى مرمى محمد مجدي، وينجح همام طارق للدراويش في الدقيقة 87 من عمر المباراة وبعدها يعزز حازم مرسي تقدم الدراويش بالهدف الثاني في الدقيقة 93 من عمر المباراة التي انتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين نظيفين ويتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة العربية بنتيجة 4 / 0 في مجموع المباراتين.