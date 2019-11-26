شكرا لقرائتكم ميودراج : كنا نواجه فريق كبير لديه لاعبين متميزين برغم من غياب لاعبيه الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الاسماعيلي قد فوزا ثمينا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما اليوم ،الثلاثاء، باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية ، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل للا شىء فى لقاء الذهاب.
وأضاف ميودراج: كان لدينا بعض التحفظات الدفاعية خلال المباراة ، ولعبنا بشكل متزن دفاعيا وهجوميا وأهدرنا ركلة جزاء فى بداية المباراة كانت كفيلة أن تنهى المباراة مبكرا .
وأشار المدير الفنى للإسماعيلي أن فريقه فى نهاية الشوط الثانى استغل اندفاع فريق الجزيرة وهو ما كان يتوقعه وقام بإجراء تغييرات هجومية لمباغتة الخصم وبالفعل تحقق المطلوب بتسجيل هدفين فى الخمس دقائق الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميودراج : كنا نواجه فريق كبير لديه لاعبين متميزين برغم من غياب لاعبيه الدوليين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.