شكرا لقرائتكم ميودراج : كنا نواجه فريق كبير لديه لاعبين متميزين برغم من غياب لاعبيه الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علّق ميودراج يسيتش المدير الفنى للاسماعيلى على فوز فريقه على الجزيرة الإماراتى وتأهله لدور الثمانية من البطولة العربية ، قائلاً: كنا نواجه فريق كبير لديه لاعبين متميزين برغم من غياب لاعبيه الدوليين.

كان الاسماعيلي قد فوزا ثمينا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما اليوم ،الثلاثاء، باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية ، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل للا شىء فى لقاء الذهاب.

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وأضاف ميودراج: كان لدينا بعض التحفظات الدفاعية خلال المباراة ، ولعبنا بشكل متزن دفاعيا وهجوميا وأهدرنا ركلة جزاء فى بداية المباراة كانت كفيلة أن تنهى المباراة مبكرا .

وأشار المدير الفنى للإسماعيلي أن فريقه فى نهاية الشوط الثانى استغل اندفاع فريق الجزيرة وهو ما كان يتوقعه وقام بإجراء تغييرات هجومية لمباغتة الخصم وبالفعل تحقق المطلوب بتسجيل هدفين فى الخمس دقائق الأخيرة.