شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدي: هدف الإسماعيلي التتويج بالبطولة العربية وأتمنى أكون "ربع" محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي عن سعادته بتأهل الدراويش إلى دور الثمانية بالبطولة العربية عقب الفوز على الجزيرة الإماراتي بهدفين نظيفين في إياب دور الـ16 للبطولة.
شدد مجدي في تصريحات لاستديو قناة أبو ظبي أن اللاعبين كانوا رجالا واتمنى تقديم مستويات قوية في الادوار القادمة، موضحا أن الاسماعيلي نادي كبير ولا يقل عن الاهلي والزمالك في مصر، وهدفنا تحقيق البطولة وكل اللاعبين يرغبون في صناعة شيئ للدراويش.
أوضح أن الاسماعيلي صاحب فضل عليه وهو من صنع اسم عبد الرحمن مجدي كما كشف عن تفكيره في خوض تجربة الاحتراف ولكن بعد المساهمة في صناعة تاريخ مع الإسماعيلي وكذلك أن أكون "ربع" محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي.
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