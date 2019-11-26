شكرا لقرائتكم نادي مصر يقتل وادي دجلة بالضربة القاضية ويحقق انتصاره الأول فى تاريخ الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضرب فريق نادي مصر نظيره وادى دجلة بالضربة القاضيةوفاز عليه بهدف دون رد فى اللقاء الذى جمعهما اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع السادس فى الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف فى الدقيقة 90 من زمن اللقاء عن طريق مصطفى سلطان ليحقق نادي مصر فوزه الأول فى تاريخ الدوري فى أول مشاركاته وبعد مرور 6 جولات.

لم ترقى المباراة الى المستوى المنتظر منها خاصة فى ظل الوضعية الصعبة للفريقين ومحاولة كل منهما البحث عن انتصاره الأول، لكنها كشفت عن اسرارها فى الدقائق الأخيرة بهدف قاتل لصالح الوافد الجديد على الدوري نادي مصر.

وقفز نادى مصر المركز الحادى عشرفى جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى ثلاثة وخسر مرتين وحقق الفوز الوحيد على حساب دجلة وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه ستة أهداف.

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فيما تجمد وادى دجلة الى المركز الثامن عشر عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 3 وخسر فى 3 ولم يحقق الفوز أيضًا وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.

وجاء تشكيل وادي دجلة لمواجهة نادي مصر كالتالي: "محمد عبد المنصف، ورجل عمران، وخالد رضا، وعبد الله محمود، ومروان حمدي، ومحمد هلال، وإسحاق يعقوب، وعمرو صالح، وحسام عرفات، ورفيق كابو، ومحمد رضا".

وجاء تشكيل نادى مصر كالتالي: "وليد توفيق، علاء عطا، محمود شبانه، اوكا، كالوشا، عبد الحميد، اسلام صالح، مصطفي سلطان، محمود توبة، أحمد الصعيدي.