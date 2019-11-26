شكرا لقرائتكم 30 دقيقة .. وادي دجلة يفشل فى فك شفرة دفاع نادى مصر واستمرار التعادل السلبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 30 دقيقة من مباراة وادى دجلة ونادي مصر ومازال التعادل السلبي مسيطر على مجريات اللقاء الذى يبحث فيه الفريقين عن تحقيق الفوز والهروب من مؤخرة جدول الترتيب.

ويلتقى فريقا وادى دجلة ونادي مصر اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع السادس فى الدوري الممتاز هذا الموسم.

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ويحتل نادى مصر المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ثلاثة نقاط بعد أن لعب 5 مباريات تعادل فى ثلاثة وخسر مرتين ولم يحقق الفوز مطلقًا وسجل لاعبوه هدفًا وتلقت شباكه ستة أهداف.

بينما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى ثلاثة وتعادل فى مباراتين ولم يحقق الفوز أيضًا وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.