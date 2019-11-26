شكرا لقرائتكم منتخب الكرة النسائية يفوز وديا بثلاثية ضد وادي دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة الفوز علي وادي دجلة بثلاثة اهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالملعب الفرعي باستاد القاهرة ضمن استعدادات المنتخب المصري بقيادة حسين عبداللطيف لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ظهر منتخب مصر بشكل جيد وتالقن معظم اللاعبات وقدمن اداء قوي حيث السيطرة علي مجريات الامور في اغلب اوقات المباراة امام الفريق الاول للكرة النسائية وادي دجلة احد افضل الفرق بالدوري المصري.

احرز ثلاثية المنتخب الوطني نادين غازي هدفين وهدف لنادين شافعي.

ولعب منتخب سيدات الفراعنة بتشكيل مكون من الهام هاني في حراسة المرمى وامل ناصر وهنا وجيه وايمان حسن وندي عماد و ندي ابراهيم ونادية رمضان وليلي يوسف ودانا ندي ونادي غازي وبسمه محمد

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وبدا الشوط الاول بسيطرة واستحواذ للمنتخب الوطني واحرزت نادين غازي الهدف الأول ببراعة بتسديدة في الزاوية اليمني بعد تمريرة رائعة من بسمة محمد

وفي الشوط الثاني اجري حسين عبد اللطيف سبعة تغيرات بنزول شروق ابراهيم وليلي زاهر ورانا ايهاب واميره محمود ويارا ياسر ونادي الشافعي وهاجر محمد.

وحاول وادي دجلة بقيادة محمد فرج العودة للقاء بتسجيل هدف التعادل الا ان براعة الهام هاني حارسة المرمي والدفاع جال دون ذلك ، وفي الدقيفة 34 واصلت ندين غازي تالقها بسجيل الهدف الثاني من تمريرة لشروق ابراهيم.

وقبل نهاية اللقاء احرزت نادين شافعي الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة اودعتها في اقصي الزاوية اليسري لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

الكرة النسائية