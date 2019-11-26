شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. تعادل سلبي بين دجلة ونادي مصر فى لقاء الجريحين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة وادى دجلة ونادي مصر بالتعادل السلبي فى اللقاء المقام حاليا ويحاول فيه الفريقين الهروب من مؤخرة جدول الترتيب والاقتراب من منتصف الدوري والمنطقة الدافئة.

ويلتقى فريقا وادى دجلة ونادي مصر اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع السادس فى الدوري الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل وادي دجلة لمواجهة نادي مصر كالتالي: "محمد عبد المنصف، ورجل عمران، وخالد رضا، وعبد الله محمود، ومروان حمدي، ومحمد هلال، وإسحاق يعقوب، وعمرو صالح، وحسام عرفات، ورفيق كابو، ومحمد رضا".

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وجاء تشكيل نادى مصر كالتالي: "وليد توفيق، علاء عطا، محمود شبانه، اوكا، كالوشا، عبد الحميد، اسلام صالح، مصطفي سلطان، محمود توبة، أحمد الصعيدي.

ويحتل نادى مصر المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد ثلاثة نقاط بعد أن لعب 5 مباريات تعادل فى ثلاثة وخسر مرتين ولم يحقق الفوز مطلقًا وسجل لاعبوه هدفًا وتلقت شباكه ستة أهداف.

بينما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى ثلاثة وتعادل فى مباراتين ولم يحقق الفوز أيضًا وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.