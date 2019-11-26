شكرا لقرائتكم المصري ضد نواذيبو .. إيهاب جلال يستدعي 21 لاعبا لرحلة موريتانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر صباح غدٍ الأربعاء إلى موريتانيا استعداداً لمباراة الفريق بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق نواذيبو بطل موريتانيا والمقرر اقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.



وتضم القائمة 21 لاعباً على النحو التالي :

أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى ومعهم كل من كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي ، عمر كمال عبد الواحد ، محمود حمد ، عبد الناصر دي ماريا ، فريد شوقي ، عمرو موسى ، حسن علي ، اسلام عطية ، عماد فتحي ،سعيدو سيمبوريه ، ايزي ايميكا ، أحمد ياسر ، مفتاح طقطق ، محمود وادي ،أوستين أموتو.

من المقرر أن تغادر البعثة بورسعيد في الثانية عشر صباح غدٍ الأربعاء في طريقها إلى مطار القاهرة ، حيث ستستقل البعثة الطائرة المتوجهة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية لتبقى بها عدة ساعات “ترانزيت” قبل التوجه إلى نواكشوط.