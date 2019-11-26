شكرا لقرائتكم المصري ضد نواذيبو .. إيهاب جلال يستدعي 21 لاعبا لرحلة موريتانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم القائمة 21 لاعباً على النحو التالي :
أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى ومعهم كل من كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي ، عمر كمال عبد الواحد ، محمود حمد ، عبد الناصر دي ماريا ، فريد شوقي ، عمرو موسى ، حسن علي ، اسلام عطية ، عماد فتحي ،سعيدو سيمبوريه ، ايزي ايميكا ، أحمد ياسر ، مفتاح طقطق ، محمود وادي ،أوستين أموتو.
من المقرر أن تغادر البعثة بورسعيد في الثانية عشر صباح غدٍ الأربعاء في طريقها إلى مطار القاهرة ، حيث ستستقل البعثة الطائرة المتوجهة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية لتبقى بها عدة ساعات “ترانزيت” قبل التوجه إلى نواكشوط.
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