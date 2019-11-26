شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يفوز على فريق الرباط بثلاثية نظيفة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الرباط بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد بورسعيد في ختام استعدادات الفريق البورسعيدي لمباراته الهامة أمام نواذيبو الموريتاني المقرر إقامتها الأحد المقبل على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ضمن مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر. انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين ، حيث استهل مصطفى طيارة أهداف المباراة باحرازه الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عشر بعد تمريرة جميلة من زميله أحمد عادل ميسي ليراوغ الحارس بهدوء ويضعها جميلة في المرمى ، فيما أضاف عمرو موسى الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين من تسديدة بعيدة المدى سكنت شباك حارس الرباط ، وفي الشوط الثاني واصل المصري ضغطه المستمر خاصًة بعد أن دفع ايهاب جلال بعدد كبير من لاعبيه الشباب، وكانت أبرز مشاهد الشوط الثاني ركلة الجزاء التي ترجمها بنجاح عمرو موسى قائد المصري في الدقيقة السابعة والعشرين ليحرز هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث ، لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف نظيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصري البورسعيدي يفوز على فريق الرباط بثلاثية نظيفة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.