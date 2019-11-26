شكرا لقرائتكم العويس يجري عملية جراحية "الأحد".. ويغيب 8 أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أهلي جدة، يوم الثلاثاء، عن خضوع محمد العويس، حارس الفريق الأول لكرة القدم، لعملية جراحية يوم الأحد المقبل، وذلك لتثبيت الكسر في عظمة الوجه.

وتعرض الحارس الدولي للإصابة في مواجهة ناديه الأهلي يوم السبت، بعد اصطدامه مع البرازيلي رافائيل سيلفا مهاجم نادي الفيصلي، ما أدى لاستبعاده من قائمة المنتخب السعودي عن منافسات بطولة خليجي 24.

وقال نادي الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": يجري محمد العويس عملية جراحية يوم الأحد المقبل، لتثبيت الكسر في عظمة الوجه بواسطة شريحة معدنية، على يد الجراح السعودي الدكتور عبدالله الفيضي، استشاري جراحة الوجه والفكين، على أن يعاود اللاعب نشاطه الرياضي خلال 8 أسابيع.