شكرا لقرائتكم كأس الملك: مواجهات سهلة للكبار في دور الـ32 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسفرت قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس الملك، التي سحبت يوم الثلاثاء، عن مواجهات سهلة لأندية مقدمة ترتيب الدوري، إذ يستضيف الهلال فريق الجبلين، في حين يواصل التعاون مهمة الحفاظ على لقبه بمواجهة العين على ملعب الأخير.

ويحل البكيرية ضيفا على النصر، فيما يلعب الشباب خارج أرضه أمام الشعلة، وكذلك أهلي جدة سيحل ضيفا على النجوم، ويستضيف الصفا فريق اتحاد جدة.

وفي بقية المباريات يلعب أبها مع العربي، ونجران يواجه الفتح، والأخدود مع أحد، والاتفاق يلاقي الطائي، وجدة ضد الفيصلي، وضمك مع الجيل، والعدالة ضد الروضة، والوحدة يلتقي بالخليج، والرائد بالمجزل، والفيحاء يلاقي الدرع.