شكرا لقرائتكم كوفاتش يرفض تدريب هيرتا برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أغلق الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الباب أمام احتمالية توليه تدريب ناديه السابق هيرتا برلين على الأقل في الوقت الحالي، إذ أبدى رغبته في عدم تولي منصب تدريبي جديد في الموسم الحالي.

وكان كوفاتش مرشحا لدى جماهير هيرتا برلين لتولي تدريب الفريق في حالة إقالة أنتي كوفيتش، حيث تراجع فريق العاصمة إلى المركز الخامس عشر في الدوري الألماني بعد أن تلقى أربع هزائم متتالية.

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وطبقا لتقرير نشرته مجلة "كيكر"،لا يرغب كوفاتش في العودة سريعا إلى التدريب، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من رحيله عن تدريب بايرن ميونخ.

وكان كوفاتش قاد بايرن ميونخ للتتويج بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، والذي كان الأول له مع الفريق، لكنه أقيل في أوائل نوفمبر الجاري بسبب تراجع المستوى.

ولعب كوفاتش (48 عاماً) لهيرتا برلين خلال مسيرته الاحترافية لفترتين، الأولى بين عامي 1992 و1996 والثانية بين عامي 2003 و 2006.