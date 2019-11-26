“مُباشر” نتائج مباريات كأس الخليج 24 اليوم (قطر X العراق) ونتيجة مباراة (الإمارات X...

ننشر جدول نتائج مباريات كأس الخليج 24 اليوم بعد انتهاء المباريات، حيث تبدأ مباريات بطولة كأس الخليج العربي المقامة في قطر اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 26 نوفمبر 2019م، وتضم البطولة ثمانية منتخبات خليجية وهم (قطر، الإمارات، السعودية، العراق، عُمان، اليمن، الكويت، البحرين)، وتسعى كافة المنتخبات المشاركة في البطولة للفوز والتتويج بالبطولة الهامة بالنسبة لدول الخليج عامة، وبالنسبة لدولة قطر خاصة باعتبارها استعداداً لاستضافة كأس العالم 2022 قطر.

وتُستهل مباريات كأس الخليج العربي 24 في أولى أيام البطولة بمباراة المنتخب القطري ضد المنتخب العراقي، والمباراة الثانية التي ستقام اليوم هي مباراة الإمارات واليمن، وقد تم توزيع المنتخبات المشاركة بالبطولة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة منهم أربعة منتخبات، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم التعرف على جدول مواعيد مباريات كأس الخليج 24 كاملاً، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على نتائج مباريات اليوم مباشرةً.

نتائج مباريات كأس الخليج 24 اليوم

تنطلق بطولة كأس الخليج العربي الرابع والعشرون الجولة الأولى “المجموعة A” اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 26 نوفمبر 2019، وسيتم افتتاح البطولة بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين منتخبي قطر والعراق في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات، وسيتم إقامة المباراة على أرضية استاد خليفة الدولي.

كما تبدأ مباراة الإمارات واليمن اليوم في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 21:30 بتوقيت السعودية، وسوف تقام المباراة على أرضية استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، وسيتم نقل المباراة عبر قناة bein sports HD المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، كما سيتم نقلها عبر قناة الكأس القطرية الرياضية الأولى والثانية، ويتم بثها أيضاً عبر قناة كويت سبورت المفتوحة.

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