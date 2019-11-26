الإسماعيلي يتخطى الجزيرة الإماراتي.. ويتأهل لربع نهائي البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل فريق الإسماعيلي إلى ربع نهائي البطولة العربية، مساء اليوم الثلاثاء، على حساب الجزيرة الإماراتي لربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

جاء تأهل الإسماعيلي لهذا الدور بعد الفوز في مواجهة الأياب على الجزيرة بنتيجة هدفين دون رد، ليكون مجموع المباراتين الفوز بنتيجة 4-0.

ويبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد مجدي، وأسامة إبراهيم، وباهر المحمدي، ومحمد مجدي، وأحمد أيمن، وعبدالرحمن مجدي، ومحمد بيومي، ومحمود دونجا، وهمام طارق، وأحمد مدبولي، وشيلونجو.

Advertisements

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 6، ليفشل في تسجيلها اللاعب محمود عبد العاطي دونجا، ونفذ الكرة على يمين الحارس الذي تصدى لها ببراعة.

في الدقيقة 28 سجل فريق الجزيرة هدفا، لكن الحكم الغاه بداعي التسلل، بعد خروج حارس الإسماعيلي وسقوطه مصابا.

وسجل العراقي همام طارق هدف الإسماعيلي في الدقيقة 87، بعد كرة عائدة من عبد الرحمن مجدي، ليجد طارق المرمى خاليا أمامه.

وجاء الهدف الثاني لفريق الإسماعيلي قبل صافرة النهاية، عن طريق اللاعب حازم مرسي، ليمنح الدراويش بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة.