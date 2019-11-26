الإسماعيلي يفوز على الجزيرة الإماراتي ويتأهل لربع نهائي البطولة العربية

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لدور الثمانية علي حساب نظيره الجزيرة الإماراتي في المباراة التي انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي،

ضمن منافسات اياب دور الـ16 بالبطولة العربية.

وسجل هدف الإسماعيلي العراقي همام طارق في الدقيقة 87 بينما سجل اللاعب الصاعد حازم مرسي الهدف الثاني في الدقيقة 91 في الوقت الاضافي.

وكان الدراويش نجح في حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدفين دون رد ، من توقيع اللاعب الناميبي بينسون شيلونجو في الدقيقتين 39 و63.

يذكر ان 7 فرق نجحت في التأهل إلى المرحلة المقبلة حتى الآن، وهي الشباب والاتحاد من السعودية، وأولمبيك آسفي والرجاء من المغرب بالإضافة للاتحاد السكندري المصري وفريق الشرطة العراقي والاسماعيلي المصري.