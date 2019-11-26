تشكيل قطر لمواجهة العراق في كأس الخليج العربي الـ24

أعلن فليكس سانشيز المدير الفنى لمنتخب قطر عن التشيكلة الأساسية لمواجهة منتخب العراق في إطار منافسات دور المجموعات من كأس الخليج العربي "خليجى ٢٤". الخليج العربي "خليجى ٢٤". جاء تشكيل جاء تشكيل منتخب قطر كالأتى : حراسة المرمى : سعد الشيب. Advertisements خط الدفاع :حمد العبيدي، المهدي علي، أحمد ياسر، عبدالكريم حسن. خط الوسط : كريم بوضياف، بيدر ميجويل، اسماعيل محمد، حسن الهيدوس، أكرم حسن عفيف. خط الهجوم : المعز على

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