تشكيل العراق لمواجهة قطر في كأس الخليج العربي الـ24

أعلن الإسباني سريتشكو كاتانيتشالمدير الفنى لمنتخب العراق عن التشيكلة الأساسية لمواجهة منتخب قطر في إطار منافسات كأس الخليج العربي "خليجى ٢٤" . "خليجى ٢٤" . وجاء تشكيل العراق كالأتى : حراسة المرمى : جلال حسن. Advertisements خط الدفاع : مصطفى محمد، ميثم جبار، أحمد ابراهيم، على عدنان. خط الوسط : محمد قاسم، محمد رضا، إبراهيم بايش، شريف عبد الكاظم، حسن محمود. خط الهجوم :مهند علي.

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