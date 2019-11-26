زمالك 2000 يكتسح الوراق بتسعة أهداف في دوري الجيزة

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٠ على فريق الوراق بتسعة أهداف مقابل لاشيء، وذلك في الجولة السابعة، ضمن منافسات دوري منطقة

الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك: احمد توبة اربعه أهداف، محمد السعودي هدفين ، محمد سعيد، يوسف عمرو،

اسلام عصام هدف لكل منهم.

ويقود الفريق رفاعي محمد مديرا فنيا، ويعاونه كل من: محمد حسن مدربا، وأسامة عبدالله مدربا مساعدا، ومحمد جمال المشر ف الفني، وحمدي يوسف إداريا للفريق.