ملاكم المنيا يواصل انتصاراته ويتأهل لنصف نهائي بطولة الجمهورية

واصل الأمير أشرف ملاكم نادي المنيا الرياضي، مواليد 2003، اليوم الثلاثاء ، تألقه بفوز جديد على منافسه ، من النادي الأوليمبي ، ليتأهل بقوة للدور قبل النهائي من بطولة الجمهورية .
وكان قد واجه "الأمير" خلال منافساته بالبطولة، لاعب المشروع القومي التابع لمحافظة الشرقية بفعاليات الدور الـ32، وكذلك على لاعب بورسعيد في الدور الـ16 من البطولة، وتغلب عليهما، ليواصل تألقه بفوزه قوياليوم الثلاثاء ، على لاعب النادي الأوليمبي في دور الـ8 .
ومن المقرر ، خوض لاعب المنيا منافسة جديدة، امام لاعب نادي أهناسيا بني سويف، صباح غدًا، في مباراة قوية ستجمعهم على حلبة المؤسسة الرياضية بالمنيا ويتأهل الفائز منهما للدور النهائي.
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