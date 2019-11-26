اشبال المنيا يخسر من الفكرية بدوري المنطقة

تغلب فريق ناصر الفكرية ، على فريق كرة القدم مواليد 2001 بنادي المنيا، مساء اليوم الثلاثاء ، بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الرابعة بدوري المنطقة.

ولم يحالف الحظ لاعبو المنيا ، رغم اقامة المباراة بملعبهم بالمنيا الجديدة، وانتهى اللقاء بفوز الضيوف بهدفين، بينما سجل للمنيا

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، محمود سيد هدفا وحيدا، وعقب اللقاء ، يتوقف رصيد المنيا عند ٩ نقاط في الوصافة، بينما يتصدر فريق الفكرية المجموعة برصيد ١٢ نقطة .

يقود فريق المنيا مواليد 2001 كل من ، د. عُمر احمد

مديرا فنيا، و أسامة عبدالحكيم ، مدرب عام، محمد عمر ، مدرب، د. هشام عبدالحميد ، ومحمد يسري ، مدربي حراس المرمى، د.محمد عباس ، اخصائي علاج طبيعي، د. عصام طلعت، ود. احمد عمر ، مدربي احمال، و حازم جمال ، مدير إداري، ود. يحي كامل ، مدير قطاع الناشئين، تحت اشراف هاني صدقي ، عضو مجلس الادارة.