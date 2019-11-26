اخبار الرياضه

اشبال المنيا يخسر من الفكرية بدوري المنطقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تغلب فريق ناصر الفكرية ، على فريق كرة القدم مواليد 2001 بنادي المنيا، مساء اليوم الثلاثاء ، بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الرابعة بدوري المنطقة.

 

ولم يحالف الحظ لاعبو المنيا ، رغم اقامة المباراة بملعبهم بالمنيا الجديدة، وانتهى اللقاء بفوز الضيوف بهدفين، بينما سجل للمنيا

Advertisements
، محمود سيد هدفا وحيدا، وعقب اللقاء ، يتوقف رصيد المنيا عند ٩ نقاط في الوصافة، بينما يتصدر فريق الفكرية المجموعة برصيد ١٢ نقطة .

 

يقود فريق المنيا مواليد 2001 كل من ، د. عُمر احمد

مديرا فنيا، و أسامة عبدالحكيم  ، مدرب عام، محمد عمر ، مدرب، د. هشام عبدالحميد ، ومحمد يسري ، مدربي حراس المرمى، د.محمد عباس ، اخصائي علاج طبيعي، د. عصام طلعت، ود. احمد عمر ، مدربي احمال، و حازم جمال ، مدير إداري، ود. يحي كامل ، مدير قطاع الناشئين، تحت اشراف هاني صدقي ، عضو مجلس الادارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشبال المنيا يخسر من الفكرية بدوري المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا