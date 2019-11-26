شاهد..مباراة منتخب العراق وقطر في افتتاح كأس الخليج 24

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة منتخب قطر، ونظيره منتخب العراق، مساء اليوم الثلاثاء، في الساعة السادسة والنصف، على استاد خليفة الدولي في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي . من المتوقع أن يبدأ الإسباني فليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر المباراة أمام منتخب العراق بالتشكيل الآتى العراق بالتشكيل الآتى حراسة المرمى: سعد الشيب . الدفاع: بيدرو ميجيل – بسام الراوي – طارق سلمان – عبد الكريم حسن . الوسط: بوعلام خوخي – عبد العزيز حاتم – حسن الهيدوس –كريم بوضيف – أكرم عفيف .

الهجوم: المعز علي. أكرم عفيف .الهجوم: المعز علي. فيما من المتوقع أن يبدأ السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي المباراة بالتشكيل التالي : Advertisements حراسة المرمى: جلال حسن . الدفاع: أحمد ابراهيم - علي فائز - علي عدنان - علاء مهاوي . الوسط: أمجد عطوان - صفاء هادي - همام طارق – شريف عبد الكاظم – محمد رضا . الهجوم: مهند علي.

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