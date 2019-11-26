اخبار الرياضه

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي في المباراة التي تجمع بينهم الآن علي ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من البطولة العربية. 
وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء من اللاعب محمود دونجا حصل عليها في

الدقيقة السادسة وتصدي لها حارس الجزيرة. 
وأحرز الجزيرة هدف في منتصف الشوط الأول وتم إلغاؤه بداعي التسلل. 
ودخل الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من... 

فى حراسة المرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد مجدى

الجمل – أحمد أيمن

خط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق – أحمد مدبولى – محمد بيومى- عبدالرحمن مجدى

Advertisements

خط الهجوم .. بينسون شيلونجو

بينما يجلس على دكة البدلاء .. محمد فوزى – محمد هاشم – حازم مرسى – بكيتى سيلفا – محمد عمار – عماد حمدى- محمد مخلوف.

وكان الدراويش أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدفين دون ردّ سجلهما مهاجم الفريق بنسون شيلونجو. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا