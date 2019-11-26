التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي في المباراة التي تجمع بينهم الآن علي ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من البطولة العربية.

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء من اللاعب محمود دونجا حصل عليها في

الدقيقة السادسة وتصدي لها حارس الجزيرة.وأحرز الجزيرة هدف في منتصف الشوط الأول وتم إلغاؤه بداعي التسلل.ودخل الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من...

فى حراسة المرمى .. محمد مجدى

خط الدفاع .. أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد مجدى

الجمل – أحمد أيمن

خط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق – أحمد مدبولى – محمد بيومى- عبدالرحمن مجدى

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خط الهجوم .. بينسون شيلونجو

بينما يجلس على دكة البدلاء .. محمد فوزى – محمد هاشم – حازم مرسى – بكيتى سيلفا – محمد عمار – عماد حمدى- محمد مخلوف.

وكان الدراويش أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدفين دون ردّ سجلهما مهاجم الفريق بنسون شيلونجو.