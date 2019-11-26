نتيجة مباراة قطر والعراق في خليجي 24

يفتتح منتخب قطر استضافته لكأس الخليج العربي (خليجي 24) بمواجهة منتخب العراق، مساء اليوم الثلاثاء 26-11-2019، في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، و19:30 بتوقيت السعودية.

تقام المباراة على ستاد خليفة الدولي في بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن مباريات اليوم في الجولة الأولى لحساب المجموعة A التي تضم كذلك الإمارات واليمن.

ويسعى المنتخب العراقي لرد اعتباره من الخسارة التي مُني بها أمام قطر في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم آسيا التي استضافتها الأراضي الإماراتية مطلع العام الجاري.

وخسر منتخب العراق بهدف دون رد سجله اللاعب العراقي صاحب الجنسية القطرية “بسام هشام الرواي”، وكانت تلك الخسارة الرابعة لأسود الرافدين في آخر خمس مواجهات لهم أمام المنتخب العنابي منذ عام 2012.

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وتقابل الفريقان في مباراة ودية بشهر نوفمبر 2012، وفاز منتخب قطر 1/2، وعادا ليتقابلا من جديد في ودية بشهر أغسطس 2016، وفازت قطر 1/2.

وفي خليجي 23 التي أقيمت في الكويت، فاز منتخب العراق بهدفين سجلهما علي فائز عطية وعلي حصني فيصل مقابل هدف لمعز علي، وذلك في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة التي لعبت خلال شهر ديسمبر 2017.

وكان فوز العراق على قطر في خليجي 23 هو الوحيد في الخمس مباريات الماضية بينهما، إذ فازت قطر في ملعب البصرة الدولية 3/2 في مباراة ودية بشهر مارس 2018، وواصلت تفوقها بهزيمة العراق في كأس أمم آسيا بهدف بسام الراوي.