اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة توتنهام وأولمبياكوس بث مباشر beIN SPORT يلا شوت I7SRY رابط ماتش توتنهام Mourinho

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يلا شوت بث مباشر.. يدخل توتنهام مواجهة أولمبياكوس بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي استلم دفة قيادته خلفاً للأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المقال من منصبه الثلاثاء الماضي.

ونجح مورينيو في أول اختبار له مع الفريق اللندني محلياً بعدما قاده للفوز على وست هام 3-2 السبت.

وسيكون امتحان مورينيو في البطولة الأوروبية سهلاً نسبياً عندما يستضيف أولمبياكوس، وفوزه في المباراة يمنحه بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة اليونانية أثينا انتهى بالتعادل 2-2، وهو التعادل الوحيد الذي حققه أولمبياكوس مقابل ثلاث خسارات.

وسبق لمورينيو أن خاض تجربة دوري الأبطال مع فرق ريال مدريد الإسباني وتشيلسي ومانشستر يونايتد الإنكليزيين وبورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وحقق اللقب مع الأخيرين عامي 2004 و2010 على التوالي.

وفي المجموعة نفسها، يحل بايرن ميونيخ الألماني صاحب بطاقة التأهل الأولى ضيفاً على النجم الأحمر الصربي على أمل مواصلة مشواره الأوروبي الناجح بتحقيق فوزه الخامس توالياً، علماً أن انتصاره يعني منح بطاقة التأهل لتوتنهام مباشرة.

ويتصدّر الفريق البافاري المجموعة برصيد 12 نقطة، أمام توتنهام 7 نقاط، والنجم الأحمر 3 نقاط، وأولمبياكوس نقطة وحيدة.